Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна

Свешникова (Кузнецова) Надежда Логиновна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1796

Дата смерти

1831

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1810

Муж: Свешников Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Свешникова) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Свешников Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свешников Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Петрович

Смерть
1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.