Зверьков Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зверькова Мария
Мать ребёнка: Семенушкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1926
Сын: Зверьков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенушкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зверькова Екатерина
Мать ребёнка: Семенушкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно