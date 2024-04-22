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Зверьков Дмитрий

Место рождения

Трудолюбовка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

кз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Трудолюбовка, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зверькова Мария

Мать ребёнка: Семенушкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1926

Сын: Зверьков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенушкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зверькова Екатерина

Мать ребёнка: Семенушкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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