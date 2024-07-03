Ванин Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванин Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьев (Ванина) Агафья

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно

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