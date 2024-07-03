Ванин Филип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьев (Ванина) Агафья
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно