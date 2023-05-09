Невинская (Мамалыга) Елена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невинская (Мамалыга) Елена Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1929

Дочь: Нивинская Людмила Францевна

Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович

Рождение ребёнка
17.01.1932

Дочь: Нивинская Элеонора Францевна

Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович

Бракосочетание
28.05.1936

Муж: Нивинский Франц Иосифович

Рождение ребёнка
02.02.1937

Дочь: Нивинская Светлана Францевна

Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович

Рождение ребёнка
21.05.1941

Сын: Нивинский Игорь Францевич

Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович

Рождение ребёнка
16.05.1945

Дочь: Нивинская Виктория Францевна

Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович

Рождение ребёнка
29.11.1948

Дочь: Нивинская Татьяна Францевна

Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович

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