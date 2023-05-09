Невинская (Мамалыга) Елена Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1929
Дочь: Нивинская Людмила Францевна
Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович
Рождение ребёнка
17.01.1932
Дочь: Нивинская Элеонора Францевна
Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович
Бракосочетание
28.05.1936
Рождение ребёнка
02.02.1937
Дочь: Нивинская Светлана Францевна
Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович
Рождение ребёнка
21.05.1941
Сын: Нивинский Игорь Францевич
Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович
Рождение ребёнка
16.05.1945
Дочь: Нивинская Виктория Францевна
Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович
Рождение ребёнка
29.11.1948
Дочь: Нивинская Татьяна Францевна
Отец ребёнка: Нивинский Франц Иосифович