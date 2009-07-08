Притупов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притупов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1975

Дата смерти

08.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975

Отец: Притупов Михаил Васильевич

Мать: Кочукова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Вера Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
14.01.2003

Сын: Громов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
05.02.2004

Сын: Громов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Громова Вера Сергеевна

Смерть
08.07.2009

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