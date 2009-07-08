Притупов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1975
Дата смерти08.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
14.01.2003
Мать ребёнка: Громова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
05.02.2004
Мать ребёнка: Громова Вера Сергеевна
Смерть
08.07.2009