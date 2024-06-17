Пестриков Юрий Васильевич 07.06.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестриков Юрий Васильевич

Место рождения

г. Борзя Читинской области

Дата рождения

07.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941

Отец: Пестриков Василий Антонович

Мать: Новокрещенова Анисья Дмитриевна

г. Борзя Читинской области
Рождение ребёнка
12.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Свердловск - 45 Свердловской области
Рождение ребёнка
14.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Свердловск - 45 Свердловской области
Смерть
Неизвестно

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