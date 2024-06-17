Пестриков Юрий Васильевич
Место рожденияг. Борзя Читинской области
Дата рождения07.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941
г. Борзя Читинской области
Рождение ребёнка
12.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Свердловск - 45 Свердловской области
Рождение ребёнка
14.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Свердловск - 45 Свердловской области
Смерть
Неизвестно