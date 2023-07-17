Басаргина (Малико) Наталья Генадевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1997
Дочь: Абаринова (Голикова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малико Владимир Евгенивич