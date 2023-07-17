Басаргина (Малико) Наталья Генадевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басаргина (Малико) Наталья Генадевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1973

Отец: Басаргин Генадий Иванович

Мать: Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малико Владимир Евгенивич

Рождение ребёнка
03.02.1997

Дочь: Абаринова (Голикова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малико Владимир Евгенивич

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