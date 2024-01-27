Свешников Алексей Лукьич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Алексей Лукьич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Свешников Лука Ильич

Мать: Лукина Анна

Смерть
Неизвестно
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