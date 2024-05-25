Таланцева Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Сын: Таланцев Павел Александрович
Отец ребёнка: Таланцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Сын: Таланцев Арсений Александрович
Отец ребёнка: Таланцев Александр Степанович
Смерть
Неизвестно