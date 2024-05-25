Таланцева Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланцева Екатерина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Таланцев Павел Александрович

Отец ребёнка: Таланцев Александр Степанович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.

Сын: Таланцев Арсений Александрович

Отец ребёнка: Таланцев Александр Степанович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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