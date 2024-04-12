Субботина (Кусакина) Екатерина Афанасьевна
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: Кусакин Афанасий
Бракосочетание
03.?.1908 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Косогоры, 35 лет, 3 браком Невеста - Лобановского прихода дер. Халамовой крестьянская дочь девица 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 33 № 6
Рождение ребёнка
12.01.1909 ст.
Дочь: Субботина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
Ф 719 оп 1 д 475 №4ж стр 63
Рождение ребёнка
04.05.1910 ст.
Дочь: Таисия Захаровна
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
Ф 719 оп 1 д 475а №23ж стр 11
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.
Дочь: Субботина Ольга Захаровна
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
Ф 719 оп 1 д 475а №40ж стр 80
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.
Сын: Субботин Василий Захарович
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
Ф 719 оп 1 д 476 №41м
Рождение ребёнка
11.04.1915 ст.
Дочь: Афанасия Захаровна
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
Ф 719 оп 1 д 476 №31ж стр 127
Рождение ребёнка
01.11.1916 ст.
Сын: Субботин Михаил Захарович
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 476а стр 26 № 42м
Рождение ребёнка
23.04.1918
Дочь: Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич
26/VI-36 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17ж
Смерть
Неизвестно