Субботина (Кусакина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Кусакина) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Халамова, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кусакин Афанасий

Мать: не указана

Халамова, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
03.?.1908 ст.

Муж: Субботин Захар Николаевич

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених - деревни Косогоры, 35 лет, 3 браком Невеста - Лобановского прихода дер. Халамовой крестьянская дочь девица 20 лет, 1 браком Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 33 № 6
Рождение ребёнка
12.01.1909 ст.

Дочь: Субботина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475 №4ж стр 63
Рождение ребёнка
04.05.1910 ст.

Дочь: Таисия Захаровна

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475а №23ж стр 11
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.

Дочь: Субботина Ольга Захаровна

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475а №40ж стр 80
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.

Сын: Субботин Василий Захарович

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №41м
Рождение ребёнка
11.04.1915 ст.

Дочь: Афанасия Захаровна

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №31ж стр 127
Рождение ребёнка
01.11.1916 ст.

Сын: Субботин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 476а стр 26 № 42м
Рождение ребёнка
23.04.1918

Дочь: Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Субботин Захар Николаевич

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
26/VI-36 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 13 №17ж
Смерть
Неизвестно
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