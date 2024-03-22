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Ермаков Матвей Ильин

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

02.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Ермаков Илья Иванов

Мать: Афимья Сергеева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1854

Жена: Настасья Яковлева

Ф. 3 Оп. 15 Д. 748 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1854
Бракосочетание
04.05.1858

Жена: Пелагея Фролова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Рождение ребёнка
15.11.1858

Сын: Ермаков Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Настасья Яковлева

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ермаков Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Арина Матвеевна

Мать ребёнка: Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васильева Арина Матвеевна

Мать ребёнка: Настасья Яковлева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Настасья Яковлева

Смерть
02.11.1903
Ф. 93 Оп. 2 Д. 662 Метрическая книга церквей записи рождения, бракосочетания и смерти сел: Владимирское-Писарево, Куркино, Козье, Маслово-Крутой колодезь, Маслово на Мечи, Сергиевское на Птани, Солдат... Показать все
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