Ермаков Матвей Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти02.11.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Ермаков Илья Иванов
Мать: Афимья Сергеева
Бракосочетание
12.11.1854
Жена: Настасья Яковлева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 748 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1854
Бракосочетание
04.05.1858
Жена: Пелагея Фролова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Рождение ребёнка
15.11.1858
Мать ребёнка: Настасья Яковлева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Арина Матвеевна
Мать ребёнка: Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васильева Арина Матвеевна
Мать ребёнка: Настасья Яковлева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Настасья Яковлева
Смерть
02.11.1903
Ф. 93 Оп. 2 Д. 662 Метрическая книга церквей записи рождения, бракосочетания и смерти сел: Владимирское-Писарево, Куркино, Козье, Маслово-Крутой колодезь, Маслово на Мечи, Сергиевское на Птани, Солдат... Показать все