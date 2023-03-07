Попова Авдотья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Попов Егор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Рождение ребёнка
12.08.1839 ст.
Сын: Попов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Попов Егор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Петров
Смерть
Неизвестно