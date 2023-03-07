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Попова Авдотья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Попов Александр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов Егор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Попов Василий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1839 ст.

Сын: Попов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Попов Егор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Петров

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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