Wieler Klaas Heinrich Nikolaus B 1761 — найти родственников по фамилии на Familio

Wieler Klaas Heinrich Nikolaus B

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1761, Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния

умер 23.01.1810, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Мать
Wieler (Berentz) ElisabethНеизвестно г.р.
Отец
Wieler HeinrichНеизвестно г.р.
Супруги
Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen29.01.1758 г.р.
Дети
(Wieler) KatharinaОколо 1783 г.р.
Dick (Wieler) Maria K J04.01.1785 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Wieler Heinrich

Мать: Wieler (Berentz) Elisabeth

Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния

Работа или профессия
Неизвестно

Farmer

Бракосочетание
07.10.1781

Жена: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Prussia

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Wieler) Katharina

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Рождение ребёнка
04.01.1785

Дочь: Dick (Wieler) Maria K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Рождение ребёнка
04.07.1787

Сын: Wieler Heinrich Klaas J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Penner (Wieler) Margaretha K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Рождение ребёнка
02.09.1791

Дочь: Penner (Wieler) Anna K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
21.08.1793

Дочь: Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Gross Werder, Prussia

Рождение ребёнка
04.12.1794

Сын: Wieler Jakob Klaas J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

oder 1788

Рождение ребёнка
03.06.1799

Дочь: (Wieler) Anna K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1800

Сын: Wieler Abraham K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Рождение ребёнка
1808

Сын: Wieler Klaas K J

Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
23.01.1810
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.