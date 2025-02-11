Wieler Klaas Heinrich Nikolaus B
мужской, родился 1761, Блюменорт, Бердянский уезд, Таврическая губерния
умер 23.01.1810, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
МатьWieler (Berentz) ElisabethНеизвестно г.р.
ОтецWieler HeinrichНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Wieler Heinrich
Дочь: (Wieler) Katharina
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Дочь: Dick (Wieler) Maria K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Дочь: Penner (Wieler) Margaretha K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Дочь: Penner (Wieler) Anna K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Дочь: Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Сын: Wieler Jakob Klaas J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Дочь: (Wieler) Anna K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Сын: Wieler Abraham K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen
Сын: Wieler Klaas K J
Мать ребёнка: Wieler (Janzen / Jantzen) Anna Classen