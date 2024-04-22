Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Оборино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1708

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Оборино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1724
Оборино, Шуйский район, Северный край
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