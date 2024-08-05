Телюков Сидор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Телюков Алексей «Большой» Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Телюкова) Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Пелагея Максимовна
Смерть
Неизвестно