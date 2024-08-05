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Телюков Сидор Алексеевич

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Телюков Алексей «Большой» Сергеевич

Мать: не указана

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Телюкова) Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Телюков Тихон Сидорович

Мать ребёнка: Пелагея Максимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

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