Коншина (Куличенко) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина (Куличенко) Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1846 ст.

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.

Сын: Коншинъ Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.04.1851 ст.

Сын: Коншинъ Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич

местечко Березовки
Рождение ребёнка
21.09.1853 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.05.1866 ст.

Сын: Коншинъ Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Саксагань, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коншинъ Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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