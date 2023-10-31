Коншина (Куличенко) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1846 ст.
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.
Сын: Коншинъ Николай Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.04.1851 ст.
Сын: Коншинъ Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич
местечко Березовки
Рождение ребёнка
21.09.1853 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.05.1866 ст.
Сын: Коншинъ Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич
Саксагань, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коншинъ Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно