фон Польман Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1884
Дата смерти13.10.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884
Бракосочетание
02.11.1908
Рождение ребёнка
21.09.1910
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Фон Польман Мария Владимировна
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1912
Сын: Pohlmann Aleksei Алексеевич
Мать ребёнка: Фон Польман Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.06.1935
Жена: Pohlmann Helene
Смерть
13.10.1965
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
14.10.1965
Tallinna Siselinna kalmistu, AN III-5, 9-35
Tallinna Siselinna kalmistu, AN III-5, 9-35