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фон Польман Алексей Алексеевич

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

01.06.1884

Дата смерти

13.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1884

Отец: Von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич

Мать: Фон Польман Анастасия Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
02.11.1908

Жена: Фон Польман Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.09.1910

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Фон Польман Мария Владимировна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Pohlmann Aleksei Алексеевич

Мать ребёнка: Фон Польман Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
09.06.1935

Жена: Pohlmann Helene

Смерть
13.10.1965
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
14.10.1965
Tallinna Siselinna kalmistu, AN III-5, 9-35
Tallinna Siselinna kalmistu, AN III-5, 9-35
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