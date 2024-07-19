Буденков Павел Михайлович
Место рожденияСмоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Дата рождения1890
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буденкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буденкова Таисия Павловна
Мать ребёнка: Буденкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова? (буденкова) Зоя Павловна
Мать ребёнка: Буденкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буденкова Александра
Рождение ребёнка
1912
Сын: Буденков Василий Павлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра
Рождение ребёнка
1923
Сын: Буденков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Буденкова Александра