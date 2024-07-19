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Буденков Павел Михайлович

Место рождения

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буденкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буденкова Таисия Павловна

Мать ребёнка: Буденкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова? (буденкова) Зоя Павловна

Мать ребёнка: Буденкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буденкова Александра

Рождение ребёнка
1912

Сын: Буденков Василий Павлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буденков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Буденкова Александра

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