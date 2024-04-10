Рыков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыков Иван

Рыков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Фёдор

Мать ребёнка: Рыкова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыкова) Капитолина

Мать ребёнка: Рыкова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Алкексей

Мать ребёнка: Рыкова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Леонид

Мать ребёнка: Рыкова Варвара

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ашихмин (Рыкова) Надежда

Мать ребёнка: Рыкова Варвара

Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Кузьмина (Рыкова) Манефа

Мать ребёнка: Рыкова Варвара

Смерть
1904

Мы используем куки для улучшения работы сайта.