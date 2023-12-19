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Гришина Акилина Фомина

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Фома Тихонов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.01.1856 ст.

Муж: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1859 ст.

Сын: Гришин Николай Софонов

Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Гришин Иоаким Софониев

Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1861 ст.

Сын: Гришин Алексей Софонович

Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1864 ст.

Дочь: Гришина Евдокия Софонова

Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1868 ст.

Сын: Гришин Василий Софониев

Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1875 ст.

Сын: Гришин Пётр Софониевич

Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать Акилина Фомина (Селивёрсткина?)
Смерть
Неизвестно

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