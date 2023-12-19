Гришина Акилина Фомина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: Фома Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1856 ст.
Муж: Гришин Софон Антонов
Рождение ребёнка
27.11.1859 ст.
Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов
Рождение ребёнка
11.03.1861 ст.
Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов
Рождение ребёнка
27.02.1864 ст.
Дочь: Гришина Евдокия Софонова
Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов
Рождение ребёнка
28.02.1868 ст.
Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов
Рождение ребёнка
26.06.1875 ст.
Отец ребёнка: Гришин Софон Антонов
мать Акилина Фомина (Селивёрсткина?)
Смерть
Неизвестно