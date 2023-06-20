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Коврижных Агафон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Коврижных Петр Патракович

Мать: Коврижных Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евфимия Агафоновна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Ключевской
Рождение ребёнка
1783

Сын: Коврижных Петр Агафонович

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Агафоновна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Агафоновна

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Ефим Агафонович

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Емов Коврижных

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815

Сын: Коврижных Евдоким Агафонович

Мать ребёнка: Феодосия Федоровна

Смерть
1818
д. Егоренки
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