Мария Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1893
Сын: Плодистый Кондрат Васильевич
Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1894
Сын: Роман
Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно