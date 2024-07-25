Мария Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1893

Сын: Плодистый Кондрат Васильевич

Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.10.1894

Сын: Роман

Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Плодистый Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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