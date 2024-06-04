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Суднева Федора Ефремова

Место рождения

поч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев Федор (Ст) Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Суднев Демьян Федоров

Отец ребёнка: Суднев Федор (Ст) Семенов

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: (Суднева) Федосья Федорова

Отец ребёнка: Суднев Федор (Ст) Семенов

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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