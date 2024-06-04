Суднева Федора Ефремова
Место рожденияпоч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Суднев Федор (Ст) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: (Суднева) Федосья Федорова
Отец ребёнка: Суднев Федор (Ст) Семенов
Смерть
После 1762