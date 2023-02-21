Каплун (Виленчик) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виленчик Л
Мать: Виленчик Анна Эиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Ребека Ханна Александровна
Отец ребёнка: Каплун Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплун Эстер Мишель Александровна
Отец ребёнка: Каплун Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно