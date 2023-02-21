Каплун (Виленчик) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун (Виленчик) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виленчик Л

Мать: Виленчик Анна Эиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Ребека Ханна Александровна

Отец ребёнка: Каплун Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплун Эстер Мишель Александровна

Отец ребёнка: Каплун Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплун Александр Владимирович

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