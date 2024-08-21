Перминов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Василий

Мать: Перминова (Лопаткина) Миля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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