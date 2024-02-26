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Лебедев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

19.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лебедев Василий Федорович

Мать: Лебедева Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блюмберг Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Валентина Александровна

Смерть
19.05.1979
г. Волховстрой
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