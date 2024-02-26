Лебедев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти19.05.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блюмберг Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1979
г. Волховстрой