Жусанов Нургали Кайрбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жусанов Нургали Кайрбекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.2016

Дочь: Жусанова Аделя Нургалиевна

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Рождение ребёнка
25.07.2019

Дочь: Жусанова Диана Нургалиевна

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Рождение ребёнка
17.06.2021

Дочь: Жусанова Алтана Нургалиевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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