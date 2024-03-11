Жусанов Нургали Кайрбекович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.2016
Дочь: Жусанова Аделя Нургалиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.2019
Дочь: Жусанова Диана Нургалиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.2021
Дочь: Жусанова Алтана Нургалиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности