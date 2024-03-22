Ханин Кирилл Сидорович
Место рождения
Дата рождения16.02.1828
Дата смертиПосле 03.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1828
Отец: Ханин Сидор Иванович
Мать: Ханина Прасковья Иововна
Крещение
16.02.1828
Рождение ребёнка
?.02.1857
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Ханина Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ханина Мария Никаноровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 03.11.1880