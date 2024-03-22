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Ханин Кирилл Сидорович

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

16.02.1828

Дата смерти

После 03.11.1880

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1828

Отец: Ханин Сидор Иванович

Мать: Ханина Прасковья Иововна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
16.02.1828
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.02.1857

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Ханина Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханин Николай Кириллович

Мать ребёнка: Ханина Мария Никаноровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 03.11.1880
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