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Бабенко Николай Григорьевич

Место рождения

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.07.1937

Дата смерти

08.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937

Отец: Бабенко Григорий Иванович

Мать: Бабенко (Щербаха) Елизавета Афанасьевна

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1961

Дочь: Семенова (Семенова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: (Бабенко) Клара Яковлевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.05.1967

Дочь: Троицкая (Бабенко) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: (Бабенко) Клара Яковлевна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Смерть
08.09.2012
Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

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