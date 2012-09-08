Бабенко Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1937
Дата смерти08.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937
Рождение ребёнка
13.04.1961
Дочь: Семенова (Семенова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: (Бабенко) Клара Яковлевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.05.1967
Дочь: Троицкая (Бабенко) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: (Бабенко) Клара Яковлевна
Ухта, Ухта, Республика Коми
Смерть
08.09.2012