Perchick (Sheinbaum) Sarah Shinebaum
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1907
Муж: Perchick Gershon
Рождение ребёнка
1908
Сын: Perchick Philip
Отец ребёнка: Perchick Gershon
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Perchick (Perchick) Rebecca (Becky)
Отец ребёнка: Perchick Gershon
Whitechapel
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Sherwood (Perchick) Bella
Отец ребёнка: Perchick Gershon
Рождение ребёнка
?.09.1915
Дочь: Perchick (Perchick) Priscilla (Prissy)
Отец ребёнка: Perchick Gershon
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Gilbert (Perchick) Hetty
Отец ребёнка: Perchick Gershon
Смерть
1991