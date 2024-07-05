Perchick (Sheinbaum) Sarah Shinebaum 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Perchick (Sheinbaum) Sarah Shinebaum

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Sheinbaum Hirsch Zvi Abraham

Мать: Sheinbaum (Rabinowitz) Schprintze

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1907

Муж: Perchick Gershon

Рождение ребёнка
1908

Сын: Perchick Philip

Отец ребёнка: Perchick Gershon

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Perchick (Perchick) Rebecca (Becky)

Отец ребёнка: Perchick Gershon

Whitechapel
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Sherwood (Perchick) Bella

Отец ребёнка: Perchick Gershon

Рождение ребёнка
?.09.1915

Дочь: Perchick (Perchick) Priscilla (Prissy)

Отец ребёнка: Perchick Gershon

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Gilbert (Perchick) Hetty

Отец ребёнка: Perchick Gershon

Смерть
1991

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