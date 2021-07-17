Акбашева (Абдулина) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1953
Дата смерти17.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953
Отец: Рыбаков Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акбашев Галимьян
Рождение ребёнка
26.05.1977
Дочь: (Акбашева) Гузель
Отец ребёнка: Акбашев Галимьян
Рождение ребёнка
17.07.1982
Сын: Акбашев Радик
Отец ребёнка: Акбашев Галимьян
Смерть
17.07.2021