Акбашева (Абдулина) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкбашева (Абдулина) Римма

Акбашева (Абдулина) Римма

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1953

Дата смерти

17.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953

Отец: Рыбаков Серафим

Мать: Абдуллина (Кавиева) Разия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акбашев Галимьян

Рождение ребёнка
26.05.1977

Дочь: (Акбашева) Гузель

Отец ребёнка: Акбашев Галимьян

Рождение ребёнка
17.07.1982

Сын: Акбашев Радик

Отец ребёнка: Акбашев Галимьян

Смерть
17.07.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.