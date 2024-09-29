Кудымов Алексей Еремеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1889 ст.
Отец: Кудымов Еремей Меркурьевич
Мать: не указана
деревня Фирсова, Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя Источник: Метрическая книга о рождении, бракосочетании, смерти Стефановской церкви за 1889 год с. Вер... Показать все
Крещение
12.02.1889 ст.
Верх-Юсьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
село Верх-Юсьва, Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Между 1913 и 1914
Военная служба
До 29.08.1914
Ефрейтор, 16-я рота 4-й батальон 98-й пехотный Юрьевский полк 1-я бригада 25-я пехотная дивизия 3-й армейский корпус 1-я армия Северо-Западный фронт Российская Императорская армия.
Пропал без вести (военное)
29.08.1914
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Пропал без вести 29.08.1914 г. под г. Инстербург в арьергардном бою. Город Инстербург (нем. - Insterburg) Восточная Пруссия, Германская империя, ныне город Черняховск Черняховский городской округ Кал... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кудымов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
деревня Вогулка (Вогульский поселок № 111), Верхотурский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР. Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городског... Показать все
Рождение ребёнка
?.09.1925
Сын: Кудымов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
деревня Вогулка, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР. Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Админи... Показать все
Место жительства
?.05.1946
Бочкарева, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно