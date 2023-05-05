Кошуров Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошуров Владимир Леонидович

Кошуров Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошуров Леонид

Мать: Кошурова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошуров Денис Владимирович

Мать ребёнка: Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.02.1985

Сын: Кошуров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.