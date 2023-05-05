Кошуров Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошуров Леонид
Мать: Кошурова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошуров Денис Владимирович
Мать ребёнка: Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.02.1985
Сын: Кошуров Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Кошурова (Полякова) Галина Евгеньевна
Смерть
Неизвестно