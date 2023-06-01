Румянцев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
Дата смерти?.06.2023
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: Румянцев .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1976
Дочь: Кислинская Наталия Евгеьевна
Мать ребёнка: Румянцева Нина Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Ягодина Татьяна Евгеьева
Мать ребёнка: Румянцева Нина Александровна
Рождение ребёнка
12.02.1981
Дочь: Сизова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Румянцева Нина Александровна
Смерть
?.06.2023