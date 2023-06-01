Румянцев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Дата смерти

?.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: Румянцев .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1976

Дочь: Кислинская Наталия Евгеьевна

Мать ребёнка: Румянцева Нина Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Ягодина Татьяна Евгеьева

Мать ребёнка: Румянцева Нина Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1981

Дочь: Сизова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Румянцева Нина Александровна

Смерть
?.06.2023

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