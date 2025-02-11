Озорнов Платон Фролов До 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Озорнов Платон Фролов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1838, Кайсаровка

умер Неизвестно

Супруги
Озорнова Акилина Прокофьева1828 г.р.
Дети
Саулина (Озорнова) Параскева Платонова1855 г.р.
Озорнов Ефим Платонов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озорнова Акилина Прокофьева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Саулина (Озорнова) Параскева Платонова

Мать ребёнка: Озорнова Акилина Прокофьева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Озорнов Ефим Платонов

Мать ребёнка: Озорнова Акилина Прокофьева

Рождение ребёнка
08.10.1867

Дочь: (Озорнова) Прасковья Платонова

Мать ребёнка: Озорнова Акилина Прокофьева

Смерть
Неизвестно

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