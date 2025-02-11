Озорнов Платон Фролов
мужской, родился До 1838, Кайсаровка
умер Неизвестно
Супруги
Озорнова Акилина Прокофьева1828 г.р.
Дети
Озорнов Ефим Платонов1857 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Саулина (Озорнова) Параскева Платонова
Мать ребёнка: Озорнова Акилина Прокофьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Озорнова Акилина Прокофьева
Рождение ребёнка
08.10.1867
Дочь: (Озорнова) Прасковья Платонова
Мать ребёнка: Озорнова Акилина Прокофьева
Смерть
Неизвестно