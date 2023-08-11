Серебренникова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.2012
Сын: Серебренников Давид Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.2013
Сын: Серебренников Лев Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности