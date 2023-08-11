Серебренникова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.2012

Сын: Серебренников Давид Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.2013

Сын: Серебренников Лев Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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