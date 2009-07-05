Ситников Анатолий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1936
Дата смерти05.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936
Рождение ребёнка
09.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.07.2009