Ситников Анатолий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитников Анатолий Трифонович

Ситников Анатолий Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1936

Дата смерти

05.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936

Отец: Ситников Трифон Ионович

Мать: Ситникова (Шалыгина) Марфа Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.07.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.