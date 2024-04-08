Ершов Семён Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Семён Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Отец

1683 или 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Ершов Иван Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ершов Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Ершова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Елена Семёновна

Мать ребёнка: Ершова Прасковья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Прасковья Иванова

Смерть
1768
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