Ершов Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Ершов Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Ершов Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Ершова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Елена Семёновна
Мать ребёнка: Ершова Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Прасковья Иванова
Смерть
1768