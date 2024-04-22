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Степашкин Александр Федорович

Место рождения

Вольно-Никольское, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.01.1935

Дата смерти

10.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935

Отец: Степашкин Федор Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Вольно-Никольское, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.11.1963

Сын: Степашкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Спиркина Александра Петровна

Атюрьево, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степашкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Спиркина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиркина Александра Петровна

Смерть
10.03.1985
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