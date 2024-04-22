Степашкин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1935
Дата смерти10.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935
Отец: Степашкин Федор Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.1963
Сын: Степашкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Спиркина Александра Петровна
Атюрьево, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степашкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Спиркина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1985