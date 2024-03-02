Корабельникова Агафья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1888 ст.
Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Архив ГАВО (Воронеж) фонд И-20 опись 1 дело 1243 1888г Страховые ведомости Ивовской волости Задонского уезда_с. Пружинки
Смерть
Неизвестно