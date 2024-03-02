Корабельникова Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельникова Агафья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1888 ст.
Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Архив ГАВО (Воронеж) фонд И-20 опись 1 дело 1243 1888г Страховые ведомости Ивовской волости Задонского уезда_с. Пружинки
Смерть
Неизвестно

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