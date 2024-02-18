Колбут Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1998
Сын: Колбут Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Колбут (Лейзерукова) Ольга Игоревна
Рождение ребёнка
02.06.2006
Дочь: Колбут Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Колбут (Ткаченко) Инна Анатольевна
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область