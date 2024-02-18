Колбут Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбут Виталий Викторович

Колбут Виталий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1975

Отец: Колбут Виктор Романович

Мать: Колбут (Апрелова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбут (Ткаченко) Инна Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1998

Сын: Колбут Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Колбут (Лейзерукова) Ольга Игоревна

Рождение ребёнка
02.06.2006

Дочь: Колбут Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Колбут (Ткаченко) Инна Анатольевна

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.