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Герасимов Аристарх Григорьевич

Место рождения

Саргатское

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Герасимов Григорий Егорович

Мать: Пелагея Флорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1906

Жена: Дмитриева Фекла Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Герасимова Серафима Аристарховна

Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна

Рождение ребёнка
03.04.1912

Дочь: Герасимова Мария Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: Герасимова Евдокия Аристарховна

Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна

Рождение ребёнка
15.06.1913

Сын: Герасимов Анатолий Аристархович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1914

Сын: Герасимов Александр Аристархович

Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна

Рождение ребёнка
23.01.1918

Сын: Герасимов Иоанн Аристархович

Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна

Смерть
Неизвестно

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