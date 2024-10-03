Герасимов Аристарх Григорьевич
Место рожденияСаргатское
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Герасимов Григорий Егорович
Мать: Пелагея Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1906
Жена: Дмитриева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Герасимова Серафима Аристарховна
Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1912
Дочь: Герасимова Мария Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: Герасимова Евдокия Аристарховна
Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
15.06.1913
Сын: Герасимов Анатолий Аристархович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1914
Сын: Герасимов Александр Аристархович
Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна
Рождение ребёнка
23.01.1918
Сын: Герасимов Иоанн Аристархович
Мать ребёнка: Дмитриева Фекла Павловна
Смерть
Неизвестно