Вольвач Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вольвач Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Щербина Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Вольвач Карп Кузьмич
Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно