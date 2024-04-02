Вольвач Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольвач Матрена Алексеевна

Вольвач Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Вольвач Гаврил Кузьмич

Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вольвач Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Щербина Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Вольвач Карп Кузьмич

Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Емельян Кузьмич

Отец ребёнка: Вольвач Кузьма Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Кузьма Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close