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Ирина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1863 и 1895

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1895

Отец: Максим Иосифович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1907

Дочь: Мария Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Кузьма Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1916

Сын: Александр Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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