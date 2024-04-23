Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1863 и 1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1895
Отец: Максим Иосифович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1907
Дочь: Мария Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.07.1910
Сын: Кузьма Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич
Рождение ребёнка
20.08.1916
Сын: Александр Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Арсеньевич