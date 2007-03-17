Шабалин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1937
Дата смерти17.03.2007
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937
Отец: Шабалин Степан Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1960
Сын: Шабалин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1961
Дочь: Понамарева (Шабалина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1966
Дочь: Галкина (Шабалина) Алефтина Александровна
Мать ребёнка: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна
Смерть
17.03.2007