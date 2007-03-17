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Шабалин Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1937

Дата смерти

17.03.2007

Пол

Мужской

Добавил:

УШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937

Отец: Шабалин Степан Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1960

Сын: Шабалин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1961

Дочь: Понамарева (Шабалина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1966

Дочь: Галкина (Шабалина) Алефтина Александровна

Мать ребёнка: Шабалина (Ведерникова) Нина Ивановна

Смерть
17.03.2007

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