Анисимова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Николай Борисович
Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Василий Борисович
Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно