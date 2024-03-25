Анисимова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Николай Борисович

Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Василий Борисович

Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иван Борисович

Отец ребёнка: Анисимов Борис Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Борис Никандрович

Смерть
Неизвестно
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