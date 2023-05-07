Колесникова (Колесникова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Колесникова) Мария Владимировна

Место рождения

Деревня нижняя чабья Кизнерский район удмуртская АССР

Дата рождения

25.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1984

Отец: Колесников Владимир Николаевич

Мать: Колесникова Лидия Ивановна

Деревня нижняя чабья Кизнерский район удмуртская АССР
Бракосочетание
26.09.2003

Муж: Бывшев Игорь Анатольевич

Удмуртская республика, кизнерский район, п. Кизнер
Рождение ребёнка
12.02.2004

Сын: Бывшев Ильсур Игоревич

Отец ребёнка: Бывшев Игорь Анатольевич

Удмуртская республика, кизнерский район п. Кизнер
Рождение ребёнка
03.12.2009

Сын: Бывшев Айдар Игоревич

Отец ребёнка: Бывшев Игорь Анатольевич

Удмуртская республика, кизнерский район п. Кизнер
Рождение ребёнка
09.08.2017

Дочь: Бывшева Амира Игоревна

Отец ребёнка: Бывшев Игорь Анатольевич

Удмуртская республика г. Ижевск
Развод
07.12.2017

Муж: Бывшев Игорь Анатольевич

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