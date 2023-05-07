Колесникова (Колесникова) Мария Владимировна
Место рожденияДеревня нижняя чабья Кизнерский район удмуртская АССР
Дата рождения25.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1984
Деревня нижняя чабья Кизнерский район удмуртская АССР
Бракосочетание
26.09.2003
Удмуртская республика, кизнерский район, п. Кизнер
Рождение ребёнка
12.02.2004
Отец ребёнка: Бывшев Игорь Анатольевич
Удмуртская республика, кизнерский район п. Кизнер
Рождение ребёнка
03.12.2009
Отец ребёнка: Бывшев Игорь Анатольевич
Удмуртская республика, кизнерский район п. Кизнер
Рождение ребёнка
09.08.2017
Дочь: Бывшева Амира Игоревна
Отец ребёнка: Бывшев Игорь Анатольевич
Удмуртская республика г. Ижевск
Развод
07.12.2017