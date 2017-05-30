Захарченко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1955
Дата смерти30.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1978
Сын: Захарченко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2017