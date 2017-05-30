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Захарченко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1955

Дата смерти

30.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1978

Сын: Захарченко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2017

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