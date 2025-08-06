Метелька (Метелька) Евгения Владиславовна 31.10.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Метелька (Метелька) Евгения Владиславовна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 31.10.1918, Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Метелька Владислав АнтоновичОколо 1894 ст. г.р.
Мать
Метелька (Смирнова) Алевтина Алексеевна13.06.1898 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1918

Отец: Метелька Владислав Антонович

Мать: Метелька (Смирнова) Алевтина Алексеевна

Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/58269c75-19f7-4b25-8555-05e3b6bf64b5/169

Крещение
06.11.1918
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд

Восприемники: электротехник из граждан Курляндской губернии города Бауски Николай Георгиев Грубе и жена дворянина Ольга Алексеева Софронова. https://yandex.ru/archive/catalog/58269c75-19f7-4b25-8555-05e3b6bf64b5/169

Смерть
Неизвестно

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