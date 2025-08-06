Метелька (Метелька) Евгения Владиславовна
женский, родилась 31.10.1918, Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
умерла Неизвестно
ОтецМетелька Владислав АнтоновичОколо 1894 ст. г.р.
МатьМетелька (Смирнова) Алевтина Алексеевна13.06.1898 ст. г.р.
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Рождение
31.10.1918
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Крещение
06.11.1918
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/58269c75-19f7-4b25-8555-05e3b6bf64b5/169