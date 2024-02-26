Ирина Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Яковлев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Игнатий Козьмин (Ич)
Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Катерина Кузьми (Нична)
Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Фрол Козьмин (Ич)
Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Анисья Кузьми (Нична)
Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно