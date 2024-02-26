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Ирина Михайлова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Яковлев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Игнатий Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Катерина Кузьми (Нична)

Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Фрол Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Прокофий Козьмин (Ич)

Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Анисья Кузьми (Нична)

Отец ребёнка: Козьма Яковлев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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